Giulia De Lellis attaccata dagli haters: "Il tuo fidanzato sarà contento per le armi che sta vendendo"

Giulia De Lellis è stata presa di mira dagli haters sui social per via della sua relazione con Carlo Beretta, rampollo della famosa famiglia che ha fondato la società produttrici di armi.

Carlo Beretta: le critiche sui social

Carlo Gussalli Beretta è legato da circa 3 anni all’influencer Giulia De Lellis ma, a differenza sua, è sempre stato schivo e riservato e infatti non appare di frequente sui social. I due avrebbero da poco traslocato in un nuovo appartamento tutto per loro e, nelle ultime ore, Giulia è stata presa di mira dagli haters dei social a causa della guerra attualmente in atto in Israele. “Il tuo fidanzato sarà contento per tutte le armi che sta vendendo”, le ha scritto qualcuno, mentre un altro ha aggiunto: “Quante armi sono state vendute oggi dal tuo compagno per massacrare donne e bambini in giro per il mondo?”, e ancora: “Ti stai facendo bella per fare le foto con gli esponenti israeliani che stanno massacrando i palestinesi?”.

Carlo Beretta fa infatti parte della famiglia Beretta, nota in Italia e nel mondo per essersi specializzata nella realizzazione e nella vendita di armi. Al momento né lui né Giulia De Lellis hanno replicato ai commenti in questione e in tanti si chiedono se lo faranno.