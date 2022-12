Giulia De Lellis, il "viaggio della sfiga" ai Caraibi prosegue

In compagnia del fidanzato Carlo Beretta, Giulia De Lellis si sta concedendo una vacanza da sogno ai Caraibi.

Qualcosa, però, non sta andando per il verso giusto, tanto che l’influencer romana l’ha ribattezzato il “viaggio della sfiga“.

Giulia De Lellis: il “viaggio della sfiga” prosegue

Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo Beretta hanno deciso di attendere l’arrivo del nuovo anno ai Caraibi. Una vacanza da sogno, che i due piccioncini aspettavano da tempo. Eppure, qualcosa è andato storto fin dall’inizo del viaggio. Via Instagram, l’influencer romana ha raccontato ai fan di aver già vissuto diverse disavventure.

Senza ombra di dubbio, la “sfiga” più grande è il suo bagaglio, ancora fermo a Miami.

Lo sfogo di Giulia De Lellis

La De Lellis, parlando della vacanza “della sfiga“, ha raccontato che tutto è iniziato quando si è ritrovata a trascorrere 24 ore in viaggio. A causa di alcuni imprevisti meteo, infatti, sembrava impossibile riuscire ad atterrare a New York. Questo primo ostacolo le ha fatto perdere le coincidenze e, ciliegina sulla torta, il suo bagaglio è andato perso.

Sembra che sia ancora fermo a Miami, ma “non ne vuole sapere di ritornare, oggi mi sono comprata qualcosa da indossare perché non ho nulla con me“.

Giulia De Lellis ai Caraibi senza bagaglio

Arrivata ai Caraibi, Giulia è stata costretta ad uscire a fare shopping perché non aveva nulla da mettere. Dopo aver speso una fortuna per acquistare un paio di scarpe e un costume, un’altra “sfiga” l’ha colpita.

“Dopo lo shopping sono tornata in hotel nella speranza di prendermi un po’ il sole… arrivo e non c’era. C’è un problema con Mercurio ragazzi, questa sfiga collettiva non è un caso“, ha ammesso la De Lellis.