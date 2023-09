Giulia De Lellis, la suocera collabora con Chiara Ferragni: i retroscena

Nei giorni scorsi Chiara Ferragni e Giulia De Lellis si sono scagliate alcune frecciatine via social ma, nelle scorse ore, la suocera della De Lellis ha annunciato una collaborazione con la moglie di Fedez.

Giulia De Lellis: la suocera collabora con Chiara Ferragni

Mentre sui social si continua a parlare di una malcelata antipatia tra Chiara Ferragni e Giulia De Lellis, in tanti non hanno potuto fare a meno di notare che, nelle scorse ore, Umberta Gnutti Beretta, madre di Carlo Beretta (fidanzato della De Lellis), ha presentato proprio Chiara Ferragni e il suo fidatissimo collaboratore Fabio Maria Damato come membri della Camera Moda Fashion Trust, iniziativa no profit dove l’imprenditrice ha ampio potere decisionale.

Al momento sulla questione non è dato sapere di più e le due influencer non hanno ancora rotto il silenzio in merito alla vicenda. Sui social in tanti hanno però notato una story (presto rimossa) in cui Giulia De Lellis riportava una stroncatura di Selvaggia Lucarelli alla serie The Ferragnez. A seguire Chiara Ferragni e Fedez avrebbero messo dei like ad alcuni commenti indirizzati contro di lei. Chiara Ferragni e l’ex fidanzata di Andrea Damante non si seguirebbero più sui social e in tanti si chiedono se prima o poi faranno luce sulla loro presunta antipatia.