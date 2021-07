Giulia De Lellis si è sottoposta al vaccino anti-Covid e ha ironizzato con i fan sulla sua foto in barella.

Giulia De Lellis ha esortato i suoi fan a sottoporsi al vaccino anti-Covid e ha svelato perché non avrebbe postato una foto mentre le veniva inoculata la dose di siero.

Giulia De Lellis: il vaccino

Giulia De Lellis ha ironizzato con i fan in merito alla sua spiacevole disavventura col vaccino anti-Covid.

L’influencer ha postato l’unica immagine risalente alla giornata in cui ha ricevuto il vaccino e dove la si vede sdraiata sopra ad una barella.

Giulia De Lellis ha dichiarato di ritenere lo scatto “imbarazzante” e ha affermato: “Invidio quelli che vanno lì bellissimi, raggianti… io avevo l’ansia, perché qualunque vaccino mi crea spavento, mi fa spavento un farmaco figurati, poi la puntura… mi sono scordata di fare la foto, ma mi sono vaccinata”, ha dichiarato, e ancora: “Non era una mia necessità fotografarmi ma ci ha pensato una stron*a di un’amica (foto imbarazzante).

Io preoccupata, avevo l’ansia, non ci ho pensato…”

Sui social l’immagine dell’influencer ha scatenato l’ilarità dei fan e come al solito non sono mancate le polemiche dei no-vax dopo il suo messaggio via social.

Giulia De Lellis: le polemiche dei no vax

Attraverso i social Giulia De Lellis ha intimato ai fan di sottoporsi come lei al vaccino anti-Covid. Il suo messaggio ha scatenato la reazione di alcuni utenti no-vax, che si sono scagliati contro l’influencer facendo illazioni sulla sua foto in barella. Nei giorni scorsi l’influencer era stata anche presa di mira perché ancora non si era mai mostrata mentre si sottoponeva al vaccino anti-Covid.

Giulia De Lellis: la vita privata

L’influencer è appena rientrata dalle sue vacanze alle Canarie in compagnia del fidanzato, Carlo Gussali Beretta. I due sono usciti allo scoperto circa un anno fa, all’indomani della rottura tra la De Lellis e l’ex fidanzato storico, Andrea Damante. Il rampollo della famiglia Beretta sarebbe stato presentato all’influencer proprio dal suo ex fidanzato, che ovviamente non ha preso bene la notizia della loro relazione. In seguito l’influencer ha replicato al dj veronese affermando: “La nostra storia è nata molto lentamente. Io e lui ci conoscevamo da poco ed eravamo amici, finché abbiamo iniziato a frequentarci per dei progetti lavorativi. Non ero più fidanzata da un po’ e lui non si frequentava più con una ragazza. Eravamo confusi perché era una situazione particolare: me lo aveva presentato il mio ex, mille problemi, mille pareri… Poi, alla fine, al cuore non si comanda”.