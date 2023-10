Giulia De Lellis, ultimatum a Carlo Beretta: "Se non mi chiami entro 3 secondi io..."

Giulia De Lellis, ultimatum a Carlo Beretta: "Se non mi chiami entro 3 second...

Giulia De Lellis ha fatto un ultimatum ironico al suo fidanzato, Carlo Beretta, ma sui social non si placano le ipotesi in merito a una crisi tra i due.

Giulia De Lellis: l’ultimatum a Carlo Beretta

Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo Beretta stanno insieme da ben tre anni e in tanti, tra i fan dei social, sognano per loro un futuro insieme e una famiglia. I due, da sempre riservati per quanto riguarda la loro storia d’amore, finora non hanno confermato né smentito le voci in circolazione, e nelle ultime ore l’influencer ha fatto preoccupare i fan inviando un messaggio al fidanzato in cui si legge: “Se non mi rispondi entro tre secondi ti lascio sul serio eh”.

L’intento del messaggio era evidentemente ironico, ma in tanti si sono chiesti se l’influencer non abbia fatto con esso riferimento alle voci in merito alla crisi tra lei e il rampollo di casa Beretta. Da tempo si vocifera infatti che tra i due alleggi lo spettro di una crisi, ma al momento sulla questione non vi sono conferme e i fan dei social sono impazienti di saperne di più. Giulia De Lellis ha sempre affermato di voler vivere la sua liaison con Carlo nel massimo riserbo e in tanti si chiedono se sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi.