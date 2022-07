Cosa significa essere "la bionda de Le Donatella" ed essere una persona che si ama, Giulia Provvedi senza filtri: il successo di una scelta sincera

Giulia Provvedi si sta apprestando a passare un’estate davvero indimenticabile. Dopo un anno di lavoro come influencer, la cantante ci ha raccontato di aver voluto prendersi una pausa dalla frenesia milanese e passare qualche ora insieme alla sua famiglia in uno splendido agriturismo, l’Agriturismo il Boschetto, dove ha raccontato di essersi trovata benissimo e starà per qualche giorno, fra un bagno in piscina e una passeggiata in mezzo al verde della natura.

Qui, Giulia Provvedi ha avuto l’occasione di scattare alcune foto pubblicate sui social con le quali ha voluto prendersi un po’ in giro cercando di capire quale degli scatti avrebbe potuto utilizzare per il suo profilo Tinder ufficiale. Appena pochi giorni prima, Giulia Provvedi aveva anche condiviso un’altra foto, questa volta in riva al mare, lanciando un importante messaggio ai suoi follower.

La “vittoria” di Giulia Provvedi senza filtri

Giulia Provvedi senza filtri è il successo di una scelta sincera che in questi giorni non sta solo pagando sui social, dove tutto sommato ormai paga tutto a prescindere che sia positivo o negativo, ma anche nel giudizio di quanti sanno che la bellezza sta tutta nell’accettazione. E lì, in quel contesto dove la Provvedi è andata a “scavare con la pubblicazione” delle due foto marittime che la ritraggono “filtrata” e “nature”, Giulia ha fatto centro assoluto.

Perché la perfezione falsa è dei social, ma la perfezione dell’essere imperfetti è tutta appannaggio della vita vera, quella che molti, troppi di noi a volte dimenticano di avere e valorizzare. Bene ha scritto Fanpage quando spiega che “l’ostentazione della perfezione genera l’ossessione per il confronto e non ci si sente mai abbastanza, mai all’altezza”.

Il “body positive” dentro e fuori

Ed è esattamente il motivo per cui le donne stanno riscoprendo il “body positive” ed una narrazione non solo estetica ma anche esistenziale.

Giulia Provvedi, la sorella bionda del duo canoro de Le Donatella, ha fatto una scelta che le sta dando soddisfazioni non solo fra quelli che la seguono, ma soprattutto fra quelli che aspettavano un buon motivo per seguirla. E dopo la pubblicazione di quelle due foto vacanziere e schiette ce ne sono davvero tanti.