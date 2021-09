Giulia Quattrociocche aspetta il suo primo figlio: l’annuncio via social

Giulia Quattrociocche ha annunciato via social di essere in attesa del suo primo figlio.

Giulia Quattrociocche, ex volto di Uomini e Donne, ha annunciato via social di essere in attesa del suo primo figlio insieme al fidanzato Manuel.

Giulia Quattrociocche: il figlio

Con una tenera foto via social Giulia Quattrociocche ha annunciato ai fan che presto sarà mamma per la prima volta: nella foto l’ex volto tv tiene in mano un’ecografia mentre il suo fidanzato le bacia la pancia.

Per Giulia Quattrociocche quella con Manuel è la prima storia importante dopo la rottura – giunta circa un anno fa – con Daniel Schiavon, conosciuto proprio nel dating show di Maria De Filippi. Oggi sembra che Giulia abbia finalmente ritrovato la felicità e in tanti sono curiosi di conoscere dettagli riguardanti questa sua prima gravidanza e l’arrivo del suo bebè.

“Sono una ragazza fortunata perché non c’è niente di cui ho bisogno”, ha scritto la ragazza via social.

Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon: la rottura

Gli ultimi due corteggiatori che si contesero l’amore di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne furono Alessandro Basciano e Daniele Schiavon. Giulia scelse Daniele ma la storia durò appena un anno e Schiavon annunciò la fine della loro relazione affermando:

“Le cose non sono andate. Non c’è stato alcun tradimento ma una serie di circostanze che ci hanno allontanato. […] Io sono rimasto sempre uguale ma dopo che lei si è fatta Instagram abbiamo iniziato a non avere tempo per noi.

Inizio a leggere che l’ho tradita e si è rotta la fiducia. Ma non è che se vado a ballare, voglio tradirti. Quando manca la fiducia non si può fare nulla”.

Giulia Quattrociocche: la vita privata

Oggi Giulia Quattrociocche sembra aver trovato finalmente la serenità accanto al fidanzato Manuel e in tanti si chiedono se, dopo l’arrivo del loro primo figlio, i due convoleranno a nozze. Per il momento sulla questione tutto tace e la coppia si sta godendo la notizia dell’arrivo del loro primo figlio.

Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi hanno rivolto loro dei messaggi di auguri per l’arrivo del bebè e Giulia Quattrociocche non ha ancora svelato il nome o ulteriori dettagli. Lei e il fidanzato non hanno però nascosto di essere al settimo cielo e i fan non vedono l’ora di saperne finalmente di più.