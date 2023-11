Giulia Salemi e Pierpaolo verso l'addio? Fariba rompe il silenzio

Fariba Tehrani ha rotto il silenzio in merito alla presunta rottura tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Fabrizio Corona ha lanciato un gossip secondo cui Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli avrebbero messo fine alla loro lunga ed importante storia d’amore. La madre dell’influencer, Fariba Tehrani, è intervenuta sui social.

Fariba Tehrani: il presunto addio tra Giulia e Pierpaolo

Alcuni mesi fa, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno annunciato di aver vissuto un periodo di crisi ma, a seguire, i due erano tornati insieme più uniti e felici di prima. Nelle scorse ore l’ex Re dei paparazzi Fabrizio Corona ha fatto sapere che la coppia si sarebbe detta addio, ma la vicenda è stata smentita dalla stessa madre di Giulia, Fariba Tehrani, che ha risposto alle domande dei fan scrivendo: “Non è vero nulla“, e ancora: “Stanno ancora insieme e la notizia è più che falsa“. Oppure: “Non sa più che dire, ma loro due sono più forti che mai e si amano molto“.

Al momento Giulia e Pierpaolo non hanno rotto il silenzio, e continuano a vivere la loro storia d’amore nel massimo riserbo. Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più sul conto dei loro due beniamini e si chiedono se presto i due allargheranno ulteriormente la famiglia. Pierpaolo ha già avuto un figlio dalla sua precedente relazione con Ariadna Romero.

