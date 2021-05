Giulia Salemi, la dedica a Pierpaolo: “Tu, famiglia”

Giulia Salemi ha scritto una dedica a Pierpaolo Pretelli in occasione del loro secondo mesiversario.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno festeggiato il loro secondo mesiversario d’amore e sui social l’influencer ha scritto una splendida dedica per l’ex velino.

Giulia Salemi e Pierpaolo: la dedica

A 2 mesi dal loro addio alla casa del Grande Fratello Vip Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembrano essere più felici che mai e sui social l’influencer ha deciso di dedicare un romantico messaggio al fidanzato in vista del loro secondo mesiversario.

“2 mesi di noi , 2 mesi di Ghost”, ha scritto l’influencer postando una sua immagine in compagnia del fidanzato e del suo amico a 4 zampe, Ghost. Lei e Pierpaolo per il momento vivono la loro storia d’amore facendo la spola tra Roma e Milano ma l’intenzione dei due è quella di andare al più presto a convivere.

Giulia Salemi e Pierpaolo: la storia d’amore

I due si sono innamorati durante la loro partecipazione al GF Vip e nonostante in molti li dessero “per spacciati” hanno più volte manifestato l’intenzione di proseguire la loro storia anche una volta uscita dalla casa del reality show. Per il momento a causa dei loro impegni di lavoro e dell’emergenza Coronavirus i due non sarebbero ancora riusciti a trovare un appartamento in cui andare a convivere, ma hanno affermato che il loro sogno sarebbe quello di vivere presto insieme.

Giulia Salemi e il figlio di Pierpaolo

Una volta lasciata la casa più spiata d’Italia Giulia Salemi ha finalmente conosciuto il figlio di Pierpaolo, Leonardo. A quanto svelato dallo stesso ex velino il bambino avrebbe instaurato un ottimo rapporto con la nuova fidanzata e molto presto Giulia avrà modo di conoscere anche il resto della sua famiglia. Durante la sua permanenza nella casa del GF Vip Giulia Salemi è stato spesso vittima di critiche da parte dei familiari di Pierpaolo, che evidentemente avrebbero preferito che lui avesse una liaison con Elisabetta Gregoraci. Di recente la madre dell’ex velino ha postato via social una foto dell’ex compagna di Pierpaolo, Ariadna Romero (madre del figlio Leo) e contro di lei si è scatenata una vera e propria bufera. Nonostante il parere contrario dei suoi familiari Pierpaolo ha più volte difeso il suo desiderio di stare insieme a Giulia. La storia d’amore tra i due è davvero destinata a durare?