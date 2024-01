Rete 4 ha annunciato il nuovo volto che condurrà il programma di approfondimento pomeridiano “Diario del Giorno” al posto di Andrea Giambruno, il giornalista protagonista di recenti fuori onda discussi durante Striscia la Notizia.

Giuseppe Brindisi di “Zona Bianca”

La scelta è caduta su Giuseppe Brindisi, già noto per la conduzione di “Zona Bianca” su Rete 4. Brindisi, con una solida esperienza di oltre trent’anni nell’ambito televisivo di Mediaset, si prepara ad affrontare la nuova sfida a partire dal 15 gennaio. In una dichiarazione rilasciata a LaPresse, Brindisi sembra dimostrare sicurezza riguardo alla possibilità di cadere nella stessa trappola dei fuori onda: “Se temo anch’io i fuorionda? Sono abbastanza abituato, faccio questo lavoro e lo faccio in questa azienda da più di trent’anni. Conosco le regole di ingaggio, cerco di essere abbastanza attento, sono abbastanza cauto.”

Nel frattempo Gianbruno…

Nel frattempo, Andrea Giambruno, dopo essere stato allontanato dalla conduzione di “Diario del Giorno”, sembra orientato a un possibile ritorno in televisione. Secondo le ultime notizie potrebbe aspirare alla conduzione di un telegiornale, avendo già condotto in passato “Studio Aperto“. Tuttavia, al momento, non ci sono segnali di cambiamenti imminenti, e Piersilvio Berlusconi sembra procedere con cautela.