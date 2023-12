Giuseppe Conte: chiarimenti in merito ai propri redditi

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha affrontato le recenti polemiche riguardanti i suoi redditi in un lungo post su Facebook. Tale discussione è scaturita da asserzioni sul suo status di “più povero del Parlamento”. Conte ha ribadito la propria situazione economica e i motivi che hanno portato al basso reddito dichiarato.

Conte sui propri guadagni

Smentendo il presunto “voto di povertà”, Conte ha sottolineato che la sua carriera come professore e avvocato gli ha consentito di accumulare risparmi sufficienti a condurre una vita agiata. Ha precisato che, nonostante il reddito da parlamentare sia stato considerevole, le sue entrate, grazie ai risparmi accantonati nel tempo, hanno superato tali guadagni. Il leader del M5S ha evidenziato il lato meno noto della sua situazione finanziaria, spiegando che per gran parte del 2022 non ha ricevuto redditi, dato che, dopo le dimissioni da Presidente del Consiglio, ha intrapreso un’attività politica con il Movimento 5 Stelle senza richiedere alcuna retribuzione o gettone di presenza.

La posizione di professore ordinario

Riguardo alla sua posizione come professore ordinario all’Università di Firenze, ha chiarito di essere in aspettativa, senza percepire uno stipendio. Ha anche sottolineato di essersi autosospeso dall’Albo degli avvocati di Roma per evitare conflitti di interesse tra la sua attività politica e la professione legale. Conte ha evidenziato il rifiuto di diverse offerte professionali dopo la sua esperienza come premier, affermando di aver declinato incarichi legati a governi stranieri, fondi sovrani o società collegate. Ha categoricamente respinto l’idea di utilizzare la sua esperienza passata per ottenere incarichi retribuiti in contrasto con i valori morali e l’etica.

Le offerte di agenzie internazionali

Ha menzionato la scelta di declinare offerte da agenzie internazionali per cicli di conferenze ben remunerate in tutto il mondo, a meno che non fossero accompagnate da chiari paletti per prevenire conflitti di interesse con il suo mandato parlamentare. La risposta di Conte a queste polemiche non solo fornisce chiarezza sulla sua situazione finanziaria ma sottolinea anche il suo impegno a evitare qualsiasi conflitto di interesse e a preservare la sua integrità morale e politica nell’esercizio delle sue funzioni.