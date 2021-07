Giuseppe Conte e Olivia Paladino in vacanza a Capalbio: le foto

Giuseppe Conte è stato paparazzato con la compagna, Olivia Paladino, lungo la spiaggia a Capalbio.

Giuseppe Conte e la sua compagna, Olivia Paladino, sono stati paparazzati durante una loro breve vacanza a Capalbio. A pochi km di distanza dalla coppia, sulla spiaggia, erano presenti anche Nicola e Luca Zingaretti.

Giuseppe Conte e Olivia Paladino a Capalbio

Giuseppe Conte e la fidanzata Olivia Paladino si sono concessi qualche giorno di meritato relax a Capalbio, dove sono stati paparazzati mentre passeggiavano sulla battigia. Mentre l’ex premier camminava in costume e t-shirt, la sua fidanzata indossava un lungo abito beije (e l’immancabile mascherina, sul gomito).

A pochi km di distanza dalla coppia, sempre a Capalbio, si trovavano sulla stessa spiaggia anche i due fratelli Luca e Nicola Zingaretti, anche loro intenti a godersi qualche giorno di meritato relax tra un impegno di lavoro e l’altro.

Olivia Paladino: chi è la fidanzata di Giuseppe Conte

Classe 1980, Olivia Paladino è una manager del settore alberghiero romano, nota per essere legata da diversi anni all’ex premier Giuseppe Conte.

Figlia Cesare Paladino (proprietario dell’Hotel Plaza 5 stelle nel cuore di Roma) e dell’attrice Ewa Aulin, Olivia Paladino ha sempre vissuto la sua vita privata nel massimo riserbo. Anche la manager è mamma di una bambina, esattamente come l’ex premier, nata da una sua precedente relazione. La figlia di Olivia Paladino si chiama Eva e, secondo indiscrezioni, sarebbe stato proprio grazie a lei che la manager e Giuseppe Conte si sono incontrati per la prima volta: i loro due figli infatti avrebbero frequentato lo stesso istituto scolastico ed è andandoli a prendere che i due si sarebbero incontrati la prima volta.

Giuseppe Conte infatti è papà di Niccolò, nato dal suo matrimonio (naufragato) con Valentina Fico. Anche lui come Olivia Paladino ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata.

Giuseppe Conte: chi è l’ex moglie

L’ex moglie di Giuseppe Conte, Valentina Fico, lavora presso l’Avvocatura di Stato e si occupa della sezione dedicata all’Istruzione, Ricerca e Infrastrutture. Non è chiaro quando lei e Giuseppe Conte si siano sposati, quel che è certo è che il matrimonio è durato per moltissimi anni e che i due nel 2007 sono diventati genitori del piccolo Nicolò. Entrambi avrebbero continuato a mantenere buoni rapprorti per il bene del figlio, da sempre molto legato ad entrambi i genitori.