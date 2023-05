Gli invitati al matrimonio di Andrea Agnelli: soltanto due “bianconeri”

La ridda di voci si è scatenata subito dopo quella cerimonia in Unbria, voci sugli invitati al matrimonio “segreto” di Andrea Agnelli: erano soltanto due i “bianconeri”, anche a contare che quel giorno la Juventus era impegnata nel match contro il Bologna. I media parlano di una “cerimonia con pochi intimi ma di gran gusto e molto sobria”. In tutto ci sarebbe stata solo una quarantina di invitati alle nozze fra Andrea Agnelli e Deniz Akalin a Lisciano Niccone, in provincia di Perugia.

Gli invitati al matrimonio di Andrea Agnelli

Insomma, nessuna passerella di vip e vipponi e molta sobrietà. LO testimonia il video pubblicato sui social da Dara Rolins, moglie di Pavel Nedved, che ritrae l’uscita di Agnelli e della moglie dalla cappella del Castello di Reschio. I due si sono detti si in municipio nel piccolo comune di Lisciano Niccone, un territorio di quasi 600 anime, poi si sono spostati in resort. La Gazzetta dello Sport ha spiegato che nessuno dell’attuale dirigenza e squadra della Juventus era presente alla cerimonia, anche a contare che la quadra guidata da Max Allegri quel giorno era comunque impegnata a Bologna. L’ex presidente della Juventus aveva rassegnato le dimissioni a seguito delle inchieste che hanno colpito il club e adesso dovrà scontare una squalifica di due anni per il caso plusvalenze.

Sposi prossimi a trasferirsi in Olanda?

I rumors danno per certo che Agnelli andrà a vivere in Olanda dove dove ha sede la Agnelli BV, di cui Andrea è azionista. Pavel Nedved, ex vicepresidente dei bianconeri, e Marco Storari, sono stati invece gli unici presenti all’evento organizzato da Agnelli e sua moglie. I media avevano menzionato anche Alessandro Del Piero e Gigi Buffon, ma mancano conferme ufficiali.