Andrea Agnelli ha sposato la sua Deniz: alle nozze c'era anche Nedved

Fiori d’arancio in casa Juventus con Andrea Agnelli che ha sposato la sua Deniz Akalin: da quanto viene riportato sui media che hanno “intercettato” la notizia alle nozze c’era anche Pavel Nedved. La cerimonia con cui i due compagni si sono detti si si è tenuta nel municipio del paesino umbro di Lisciano Niccone. La notizia è ghiotta dunque ed è quella per cui l’ormai ex presidente della Juventus Andrea Agnelli ha sposato la sua compagna Deniz Akalin.

Andrea Agnelli ha sposato la sua Deniz

Il matrimonio non è di questa ore ma da quanto si apprende le nozze si sono tenute il 29 aprile a Lisciano Niccone. La fonte che ha rivelato questo particolare è stata il portale Umbria 7. La cerimonia si è tenuta in municipio dello splendido centro al confine con la Toscana. Ed il ricevimento? Da quanto si legge quello invece si sarebbe svolto in un resort. Umbria 7 ha spiegato poi che alle nozze di Andrea Agnelli avrebbero partecipato campioni del calibro di Del Piero e Buffon.

Non solo Nedved ma anche Del Piero e Buffon

Al ricevimento e al matrimonio dell’ex presidente della Juventus è arrivato come invitato Pavel Nedved. A darne conferma di quest’ultimo particolare pare siano state le Instagram Stories postate dalla compagna dell’ex centrocampista bianconero Dara Rolins.