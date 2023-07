Liti e risse durante Messico-Qatar, ma un tifoso ha la peggio e viene accoltellato: è stato soccorso e non è in pericolo di vita.

Tragedia durante il match di Golden Cup, Messico-Qatar: è scoppiata una rissa selvaggia sugli spalti, e un tifoso è stato accoltellato al petto.

Tifoso accoltellato durante Messico-Qatar

Scene di vera e propria follia quelle che si sono consumate durante Messico-Qatar, gara valida per la Gold Cup CONCACAF, che si è giocata nella serata di martedì 4 luglio allo stadio “Levi’s” di Santa Clara.

Liti e risse sugli spalti, che in alcuni casi sono culminate sopra le righe con atti di cruda violenza. La polizia è dovuta intervenire più volte per riportare la calma, ma non è stato sufficiente: un tifoso è stato accoltellato al petto e trasportato d’urgenza in ospedale.

La rissa ha avuto luogo mentre si consumavano i minuti finali dell’incontro. Come testimoniato dai numerosi video che circolano per il web, sugli spalti alcuni tifosi con la maglia del Messico sono partiti con parole grosse, seguite da spinte, pugni e calci.

Il motivo della violenza dei tifosi del Messico

La violenza esplosa tra le due tifoserie non ha lasciato molto spazio al match, anche se è stato proprio il suo esito – il Qatar ha vinto 1-0 – a far accendere la scintilla della follia, soprattutto nei fan messicani.

Oltre al caso più grave di aggressione con arma da taglio, altre scene simili si sono consumate un po’ in tutto lo stadio. Un clima di tensione palpabile, che è poi sfociato nel modo peggiore, con i tifosi sudamericani che hanno scatenato tutta la propria frustrazione contro quelli avversari del Qatar. Lo scenario del dopo rissa è stato desolante: seggiolini divelti e macchiati di sangue, gente ferita e in panico.

Il comunicato della Polizia

In una dichiarazione rilasciata ai media da parte del dipartimento di polizia di Santa Clara, le forze dell’ordine hanno confermato di aver visionato tutti i filmati incriminati e aver individuato il sospettato dell’accoltellamento, che però è al momento ancora latitante.

Gli inquirenti che indagano sull’incidente hanno però identificato l’uomo e un’altra persona, che ha avuto un ulteriore ruolo attivo che ha portato alla pugnalata. Nel frattempo, il ferito è stato trasportato immediatamente in ospedale dove ha ricevuto immediate cure mediche. Le sue condizioni non dovrebbero essere critiche.