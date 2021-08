Gp Belgio, Norris sbanda e perde il controllo: ripartono le qualifiche momentaneamente sospese per l’incidente

Lando Norris della McLaren ha sbandato con la vettura terminando la corsa contro un muro: qualifica del Gp del Belgio momentaneamente sospesa.

Un brutto incidente è avvenuto durante le qualifiche del Gp del Belgio. Nel corso della Q3 Lando Norris, il pilota della McLaren, è stancato terminando con la vettura contro un muro: il mezzo ha fatto un testacoda a ridosso della pista belga e si è fermato.

Per fortuna nessuna vettura è rimasta coinvolta nell’incidente, eccezion fatta per quella di Norris.

Gp Belgio, incidente per Norris: il pilota sta bene

Norris è uscito per fortuna dall’abitacolo con le proprie forze e gambe: secondo l‘agenzia stampa Adnkronos avrebbe un po’ di dolore al polso. Le qualifiche sono state quindi momentaneamente sospese e il pilota portato presso un centro medico per i controlli del caso. Intanto c’è da segnalare che i piloti della Ferrari, Charles Le Clerc e Carlos Sainz, sono stati eliminati dalla Q3.

Entrambi sono rimasti fuori dai dieci che si giocheranno la pole position in vista del Gp del Belgio che si terrà sulla pista di Eau Rouge-Boudillon a Spa.

Gp Belgio, incidente per Norris: si riparte

Dopo alcuni minuti di attesa le qualifiche del Gp del Belgio sono ripartite sempre sotto la pioggia. Lando Norris per fortuna sembrerebbe non aver avuto particolari problemi, ma è stato comunque necessario portarlo nel centro medico per un controllo.

L’inglese ha perso il controllo della sua McLaren nella salita dell’Eau Rouge sbattendo contro le barriere di protezione.

Gp Belgio, incidente per Norris: controlli medici in corso

L’auto di Norris è prima terminata contro le barriere, poi al centro della pista e per finire sulla via di fuga. Si è sincerato delle condizioni del pilota anche il collega Sebastian Vettel. Il pilota dell’Aston Martin ha chiesto se fosse tutto ok, ricevendo risposta positiva sarebbe subito ripartito.

Il giovane della McLaren è al centro medico dove si è sottoposto ad alcuni esami. Soltanto dopo i risultati si potrà chiarire se Norris parteciperà o meno al Gp del Belgio. Valutazioni in corso anche per le condizioni della vettura, soprattutto vista l’eventualità di sostituire il cambio: tutto questo potrebbe comportare una penalità ai nastri di partenza.