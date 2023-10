Grande Fratello: Angelica Baraldi si mette a nudo

Angelica Baraldi, concorrente Nip del Grande Fratello, sta pian piano venendo alla luce. Nelle ultime ore, ha fatto una confessione del tutto inaspettata sulla sua vita privata.

A distanza di un mese dall’inizio del Grande Fratello, Angelica Baraldi sta finalmente iniziando ad aprirsi un po’. Fino ad oggi, il suo percorso nel reality più spiato d’Italia è stato pressoché nullo. Nelle ultime ore, però, ha deciso di mettersi a nudo e ha parlato con alcuni coinquilini di un aspetto della sua vita privata.

Chiacchierando con alcuni concorrenti del Grande Fratello, Angelica ha parlato della sua storia d’amore con il fidanzato. Ha svelato come l’ha conosciuto e cosa ha fatto per lei. Ha raccontato:

“Ric è romano, però ha vissuto a Reggio Emilia per 5 anni, per lavoro. E’ un ’94. Ha vissuto a Reggio Emilia però si allenava nel mio circolo di padel a Modena. […] Un giorno casualmente io mi dovevo allenare con le mie compagne, lui anche con i suoi compagni, ma entrambi, sia le mie amiche sia i suoi amici, non si sono presentati. All’ultimo. E allora il maestro ha deciso di farci allenare insieme “.

Angelica ha proseguito:

“Per mesi non ci siamo più considerati. Dopo l’allenamento ci siamo fermati insieme al circolo ma… finita lì. […] Ci vedevamo al circolo, ci salutavamo lì. […] Dopo almeno tre mesi lui mi scrive, ma io non gli rispondevo… gli rispondevo dopo due giorni. Apposta, tutto calcolato. […] Fatto sta che alla fine è andata. […] Da lì è iniziata la storia. Siamo stati tra Modena e Reggio per 8 mesi, […] poi dopo ci siamo trasferiti a Roma. Lui l’ha fatto per me“.