Caos al Grande Fratello Vip albanese: un concorrente è stato arrestato dopo che ha fatto il suo ingresso in Casa. Si tratta del 44enne Liam Osmani, prelevato a distanza di 24 ore dalla sua entrata in gioco.

Grande Fratello: concorrente arrestato in Casa

Nella Casa del Grande Fratello Vip albanese è successo un fatto che non era mai accaduto in nessuna edizione del reality. Un concorrente è stato arrestato in Casa a distanza di 24 ore dal suo ingresso. Stiamo parlando del 44enne Liam Osmani.

Grande Fratello: Liam Osmani arrestato

La Polizia di Tirana ha arrestato Liam Osmani a distanza di 24 ore dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip albanese. A spiegare quanto accaduto sono state le forze dell’ordine, accusandolo di frode e condannandolo ad una pena di due anni e sei mesi di carcere

Grande Fratello: il comunicato sul concorrente arrestato

Il concorrente del Grande Fratello Vip albanese è stato arrestato per frode. La Polizia di Tirana ha diffuso un comunicato in cui si legge:

“Le strutture delle Forze Speciali per le Operazioni straordinarie hanno arrestato il cittadino Liam Osmani, 44 anni, mentre si trovava nella casa del Grande Fratello Albania Vip 3. La Procura di Tirana, in data 09.05.2022, ha emesso l’ordinanza di arresto dopo la decisione relativa alla causa penale del 23.02.2022, che ha condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione questo cittadino per il reato penale frode. Adesso l’uomo è stato prelevato dal programma televisivo e si trova in custodia”.

Sembra che Liam Osmani, nel febbraio 2019, abbia acquistato 17 biglietti turistici per la Germania, del valore di circa 6mila euro, senza pagarli.