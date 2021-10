Il GF Vip debutta in Albania: la conduttrice parla di Alfonso Signorini

In Albania debutta il GF Vip con lo studio identico al nostro, ma con alcune differenze. La conduttrice parla anche di Alfonso Signorini

Un paio di settimane fa in Albania è andato in onda per la prima volta il Big Brother Vip condotto da Arbana Osmani, una delle più famose conduttrici tv albanesi.

Il viaggio della conduttrice in Italia

La conduttrice, poco prima di intraprendere questa nuova avventura, è venuta in Italia per conoscere il team italiano ed il conduttore Alfonso Signorini.

“Alfonso l’ho incontrato qualche settimana fa, a Roma; è stato molto carino con me, è stato un gentiluomo”. Così lo descrive la presentatrice a seguito dell’incontro, aggiungendo anche: “Lui è bravissimo, non è un conduttore classico alla Pippo Baudo”.

Similitudini e differenze

È interessante sottolineare che il GF Vip di Arbana Osmani presenta uno studio identico al nostro. Tuttavia vi sono comunque alcune differenze tra il programma italiano e quello albanese.

“Da voi i concorrenti – penso ad Adriana Volpe – se la giocano di più, sanno che dopo il Grande Fratello potrebbero arrivare altri programmi, qui invece siamo alla prima edizione e i concorrenti sanno che diventeranno più famosi e avranno più follower sui social, ma non conoscono bene cosa succederà nel loro futuro professionale“.

Queste sono le parole della conduttrice che ha le idee molto chiare su ciò che vuole. Successivamente, ha anche dichiarato che il suo obiettivo è quello di isolare il più possibile i concorrenti per far si che vengano giudicati non per la loro vita fuori, bensì per come sono nella Casa, motivo per cui non verranno riportate molte informazioni dall’esterno, cosa che invece è tipica del GF Vip italiano.

Il cast di GF Vip Albania

A far parte dei concorrenti, oltre a numerosissimi volti della tv albanese, troviamo anche Ilir, ballerino di Amici delle primissime edizioni e molto famoso in Albania anche per la sua presenza come giurato di Ballando con le stelle. La conduttrice ha anche svelato in maniera molto chiara quali sono state le modalità di selezione dei partecipanti: “Il cast lo abbiamo scelto in base alla popolarità dei personaggi, ma anche alle storie che alcuni di loro hanno alle spalle: matrimoni falliti, genitori persi o divorziati…”.