Il Grande Fratello 2023 ha aperto i battenti da pochissimo e i riflettori sono tutti puntati sui concorrenti. I fan del reality più spiato d’Italia si sono accorti che i gieffini sono letteralmente terrorizzati dalle nuove regole imposte da Pier Silvio Berlusconi.

Grande Fratello: i concorrenti sono terrorizzati dalle nuove regole

Lunedì 11 settembre 2023 ha debuttato il nuovo Grande Fratello, la prima edizione dopo tanti anni che vede concorrenti Vip e Nip insieme. Come sappiamo ormai da tempo, Pier Silvio Berlusconi ha imposto regole ferree, pena l’esclusione dal gioco con una penale da urlo. Nelle prime ore di permanenza in Casa i gieffini sono apparsi letteralmente terrorizzati dalle nuove norme a cui devono sottostare e anche i fan si sono resi conto della situazione.

LA FACCIA DI ANITA QUANDO SENTE LA PAROLACCIA STO MORENDO#GrandeFratello #GF pic.twitter.com/feChbg7ZcM — ♡༄ puff (@4gaiia) September 12, 2023

Le regole “da caserma” di Pier Silvio Berlusconi

In questi primi giorni di permanenza al Grande Fratello, i concorrenti stanno cercando di attenersi il più possibile alle nuove regole. Eppure, in alcune circostanze sono apparsi davvero terrorizzati e hanno scatenato l’ilarità del popolo social. Insomma, in Casa l’aria non è più spensierata come un tempo, ma è quasi da caserma. Un esempio? Quanti indossano abiti Givova, sponsor del reality, non possono stare a riposo, ma solo in movimento. Per farsi un’idea, basta guardare le facce dei gieffini quando qualcuno si azzarda a pronunciare una parolaccia.

“se avete costumi Givova addosso o vi allenate o vi fate il bagno.. non potete stare sdraiati” #GrandeFratello pic.twitter.com/SkT62oHbgl — manu (@scorp10_) September 12, 2023

Grande Fratello: l’ironia del web sulle nuove regole

Le scene da panico, ovviamente, non sono finite qui. Rosy Chin si è trovata a rimproverare Massimiliano Varrese – che ricordiamo è un attore – per aver preso in mano un coltello con lo scopo di imitare il personaggio Ghostface del film Scream. Cosa dire, poi, della preghiera dei concorrenti prima di iniziare a mangiare? Sui social fioccano commenti ironici: “La faccia di Anita quando sente la parolaccia, sto morendo“, oppure “Anche la preghiera prima di cena… La svolta cattolica del programma“, o ancora “L’allarme fatto installare direttamente da Pier Silvio per richiamare tutti all’ordine quando si rischia di sfociare nel trash?“.