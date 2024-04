Grande Fratello, due ex concorrenti litigano per i vestiti: è caccia al ladro

Grande Fratello, due ex concorrenti litigano per i vestiti: è caccia al ladro

Grande Fratello, due ex concorrenti litigano per i vestiti: a fare la spia un altro ex gieffino.

Caos tra due ex concorrenti dell’ultimo Grande Fratello. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, i Vip in questione hanno litigato per colpa di alcuni vestiti. A fare la spia un altro ex gieffino.

Grande Fratello: due ex concorrenti litigano per i vestiti

L’ultimo Grande Fratello, ad essere onesti, ha visto un solo personaggio trionfare: Beatrice Luzzi. Anche se è arrivata seconda, ha vinto perché è l’unica che, senza abusare dei social, sta ottenendo ingaggi lavorativi interessanti. Gli altri stanno tentando in ogni modo di far parlare di sé. Secondo un’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano, due ex concorrenti sono arrivati a litigare per alcuni vestiti.

L’indiscrezione sugli ex concorrenti del GF

Via Instagram, Deianira ha fatto sapere:

“Due ex concorrenti del GF hanno discusso al telefono perché uno/a ha scoperto che l’altro/a ha preso alcuni suoi vestiti quando era ancora all’interno della casa. La cosa è stata riportata da un altro gieffo che gli ha riconosciuto i vestiti durante una cena e infatti ha litigato anche con lui che ha riportato la cosa. Che inciuci…”.

Chi sono gli ex del Grande Fratello che hanno litigato?

La Marzano non ha svelato chi sono i due ex concorrenti che hanno litigato per i vestiti, ma alcune ipotesi possiamo comunque farle. Escludendo i gieffini che sono stati eliminati per primi e gli over che non partecipano alle cene, restano solo i giovani. Escludiamo anche i maschietti, che generalmente non discutono per certe cose. La spia potrebbe essere Stefano Miele, sempre molto attento ai look, per cui ad aver litigato devono essere due donne. Chi saranno? Al momento non è dato saperlo, ma il cerchio si stringe.