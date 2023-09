Giselda Torresan è entrata al Grande Fratello come concorrente Nip, eppure ha più di 140 mila follower su Instagram. Come mai ha tanti seguaci? E’ stata lei stessa a parlarne con i coinquilini.

Tra i concorrenti Nip del Grande Fratello 2023 c’è Giselda Torresan. La ragazza, di professione operaia, ha una grande passione per la montagna, tanto che viene definita influencer ecologista. Pur appartenendo alla schiera dei gieffini non famosi, vanta oltre 140mila follower su Instagram, dettaglio che ha attirato la curiosità dei coinquilini. Come mai ha tanti fan? E’ stata lei stessa a spiegarlo.

Le parole di Giselda sui fan Instagram

“Come fai ad avere così tanti follower su Instagram?“, le ha chiesto Rosy Chin senza giri di parole. Giselda ha risposto:

“Non lo so neanche io, sono conosciuta nelle mie zone. Ho sempre portato la passione per la montagna, quindi sono tanto seguita. Tempo fa ero sui giornali perché un giornalista si era occupato del percorso del Monte Grappa e mi aveva chiesto un’informazione sui sentieri. Ho avuto un successo enorme e mi sono trovata sui giornali di tutto il Veneto, c’era gente che mi scriveva da Venezia. Prima di entrare qua, sono finita anche sui telegiornali, ma in tanti non hanno apprezzato la mia partecipazione”.

La versione di Giselda Torresan non torna

Giselda sostiene di avere tanti follower su Instagram per caso, grazie ad un giornalista che l’ha intervistata. Cosa che può accadere, sia chiaro, ma che cozza un po’ con un altro passo messo a segno prima del Grande Fratello. La Torresan si è licenziata, pur amando, a suo dire, il lavoro da operaia. Il motivo? Per non avere problemi tra quanto potrebbe accadere nel reality e la sua azienda.