Grande Fratello, Greta entra nella casa. Signorini: "Manca solo la sollevazione popolare per impedirle di entrare"

Greta Rossetti è tornata in studio e questa volta come concorrente. Signorini: "Entrerà per fare il suo percorso"

Il Grande Fratello ha ancora una volta cambiato collocazione ed è andato in onda sabato 2 dicembre. Particolarmente atteso è stato soprattutto l’arrivo di Greta nella casa che potrebbe portare un po’ di scompiglio tra Perla e Mirko che stanno pian piano ritrovando la loro complicità. Sulla ex tentatrice di Temptation Island ha osservato: “Ho capito che manca solo la sollevazione popolare per impedire a Greta di entrare nella casa. E’ la più odiata dagli italiani“.

Grande Fratello, Greta entra nella casa: “Mi ha deluso, ma il sentimento non è del tutto svanito”

Poco prima di entrare ufficialmente nella casa, Greta ha ammesso di provare ancora qualcosa per l’ex Mirko. Oltre a ciò, a suo dire, ha evidenziato che c’è chi non la accetterebbe come concorrente in quanto “hanno paura che divida la coppia“. Si è detta comunque intenzionata a farsi conoscere per ciò che è. Sull’ex fidanzato ha invece osservato: “Mi ha deluso tanto ma il sentimento non è svanito del tutto. Non sarà facile ma difficilmente perdono le cose che mi fanno male. E lui mi ha fatto molto male nell’ultimo mese. Lo vedo, si vede l’amore che prova verso Perla. Mi spiace che lui non sia in grado di ammetterlo ma io non sono matta. Se ho messo un punto è perché ho visto che dentro di lui ci sono ancora dei sentimenti per lei”.

Greta: “Ecco perché ho partecipato a Temptation Island”

Non ultimo il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto cosa abbia portato Greta a partecipare come tentatrice a Temptation Island. L’ex tentatrice ha spiegato: “Stavo passando un brutto periodo a casa, avevo bisogno di allontanarmi e riscattarmi. Mi ero presa troppe responsabilità a casa, avevo bisogno di evadere”.