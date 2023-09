Finalmente al Grande Fratello 2023 iniziano a venire fuori le prime dinamiche. Heidi Baci e Marina Fiordaliso hanno smascherato Massimiliano Varrese. L’attore sta perdendo parecchi punti.

Nei primi giorni al Grande Fratello, i fan pensavano che potesse nascere qualcosa tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese. Nelle ultime ore, però, i due hanno avuto un confronto parecchio infuocato. A quanto pare, l’attore non è mai stato troppo interessato alla coinquilina, motivo per cui le ha chiesto di volare basso. Heidi, parlando con Marina Fiordaliso e Ciro Petrone ha smascherato Max.

Heidi ha raccontato:

La Baci ha completamente cambiato idea su Varrese e Fiordaliso e Petrone si sono detti completamente d’accordo con lei.

Fiordaliso ha tuonato:

“Lui è un grande giocatore. Lui sta giocando da quanto è entrato, ma non solo con te, in generale. Lui vuole arrivare in finale, ma con me non va bene, gioca male”.