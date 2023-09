Grande Fratello, incidente per Lorenzo: il calzolaio cade dal letto

Grande Fratello, piccolo incidente per Lorenzo Remotti: il calzolaio è caduto dal letto a castello.

Lorenzo Remotti è uno dei concorrenti Nip del Grande Fratello 2023. L’uomo, di professione calzolaio, ha avuto in piccolo incidente che ha creato grande ilarità, sia in casa che sui social.

I concorrenti del Grande Fratello sono, ad oggi, divisi tra abitanti della Casa e popolo del tugurio. In quest’ultima location si trovano cinque gieffini, tutti personaggi non famosi. Tra loro c’è anche Lorenzo Remotti che, nelle ultime ore, ha avuto un piccolo incidente che è diventato virale.

Lorenzo Remotti cade dal letto a castello

Lorenzo dorme nel letto a castello, nel giaciglio più in alto. Appena sveglio, deve aver messo un piede in fallo ed è caduto a terra. “Oh, ti sei fatto male?“, hanno subito esclamato i coinquilini senza riuscire a trattenere le risate. Remotti è tutto intero, fortunatamente è stato abbastanza agile da cadere quasi in piedi.

Il video di Lorenzo Remotti è virale

Il video del piccolo incidente di Remotti è diventato virale, anche perché è ritratta anche Anita che, per le risate, si è buttata sull’unico letto matrimoniale del tugurio. I fan del Grande Fratello, nel frattempo, hanno promosso a pieni voti Lorenzo, un concorrente sui generis davvero molto simpatico.