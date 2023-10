Grande Fratello: l’ex fidanzato di Grecia a ruota libera

L’ex fidanzato di Grecia Colmenares, Chando Erik Luna, ha rotto il silenzio. La loro storia d’amore è finita nel 2019 perché la concorrente del Grande Fratello è, a suo dire, ossessionata dalla gelosia.

Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, Chando Erik Luna ha parlato della sua relazione con Grecia Colmenares. Si sono lasciati nel 2019, dopo anni e anni di grande amore. Stando alla sua versione dei fatti, è stato lui a lasciare l’attrice perché è “ossessionata dalla gelosia“.

Chando ha dichiarato:

“Ci siamo lasciati per via della sua gelosia ossessiva. 25 volte al giorno mi chiamava. Sono stato io a dire basta e a lasciarla. Il motivo? La sua gelosia. Non potevo più vivere così. (…) Una volta ero andato a Los Angeles per un servizio fotografico e volevo passare un po’ di tempo con la mia famiglia che vive lì. Lei mi chiamava tutto il giorno, era impossibile andare avanti in quella maniera”.