L’amore tra Mirko e Perla sta coinvolgendo e interessando migliaia di fan tanto che, nella loro diretta Instagram di ieri, 4 aprile, sono riusciti a raggiungere quasi 50 mila persone collegate.

Tra le domande più ricorrenti nella diretta di ieri sera, tra i due fidanzati, c’è sta quella sul tatuaggio di Mirko con Greta.

«Sono passati 23 aerei dei Perletti e vi spoilero che in teoria doveva passarne un 24esimo tutto mio, con la scritta “ Come nelle favole “ . Purtroppo non c’è stato il tempo», ha detto Mirko .

Mirko ha risposto:

«Siamo venuti a conoscenza che state organizzando una festa per noi, per la vittoria di Perla. A noi fa piacere e vi ringraziamo ma dobbiamo dirvi che non è il momento di farla per motivi personali, che non riguardano la coppia. Dobbiamo dirvi di bloccare questa iniziativa poiché per organizzare una cosa simile vogliamo essere in prima linea e fare le cose correttamente».