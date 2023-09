Scivolone di stile al Grande Fratello per Rosy Chin. La cuoca di origini cinesi ha intonato una bellissima canzone, salvo poi lasciarsi andare ad una versione un po’ volgare del brano stesso.

Grande Fratello: Rosy Chin intona una canzone volgare

Rosy Chin è una delle concorrenti più peperine del Grande Fratello 2023. Dopo aver quasi litigato con Grecia Colmenares e discusso con Beatrice Luzzi, ha commesso uno scivolone di stile che ha sorpreso tutti, autori compresi. La cuoca di origini cinesi ha intonato una bellissima canzone, Bésame mucho, utilizzando un mestolo a mo’ di microfono. Peccato che abbia aggiunto una parola volgare che, ovviamente, non è nel testo originale del brano.

Rosy Chin invoca il “bucho”

“Besame, besame er buchoooo“, ha cantato Rosy Chin. Alle sue spalle Giselda Torresan che la guardava un po’ perplessa, forse senza capire a quale canzone si riferisse. Al contrario, Beatrice Luzzi, che era posta davanti alla cuoca, ha colto alla perfezione lo scivolone di stile.

Gli autori chiamano Grecia in confessionale

Appena Rosy ha intonato la canzone volgare, gli autori hanno fatto irruzione nella Casa, chiamando in confessionale Grecia Colmenares. Il tono di voce era tutt’altro che calmo, motivo per cui i fan hanno letto la cosa come un monito per la Chin.