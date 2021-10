Nelle ultime ore Manuel Bortuzzo ha avuto alcuni problemi di salute con febbre e dolori: rischio focolaio Covid?

L’esperienza di Manuel Bortuzzo nella casa del Grande Fratello Vip si sta rivelando parecchio intensa. Il giovane nuotatore ha infatti stretto una bella amicizia con Aldo Montano e sta anche vivendo un flirt con la (presunta) principessa Lulù Hailé Selassié.

Sfidando ogni giorno i suoi limiti e cercando di conquistare la piena indipendenza, purtroppo nelle scorse ore il suo percorso nel reality è stato interessato da alcuni problemi di salute.

Manuel ha di fatto manifestato alcuni malori fin da sabato 2 ottobre, con febbre e dolori forse dovuti a una cistite. La produzione dello show di Canale 5 gli ha così assegnato una stanza privata, dove il giovane può ritirarsi quando ne avverte la necessità.

Con la febbre a 38,5°, il gieffino ha difatti preferito nelle scorse ore andare a riposare nella sua camera, isolandosi così dal resto del gruppo. Probabile l’immediato obbligo di tamponi Covid per tutti i concorrenti onde evitare un focolaio di Coronavirus.

View this post on Instagram Un post condiviso da Manuel Bortuzzo (@manuelmateo_)

Manuel Bortuzzo: ecco come sta adesso

Lulù è stata la prima a mostrare una palese preoccupazione per lui, andandolo a trovare nella sua stanza. Solo poche ore fa, l’atleta triestino ha comunque fatto sapere che la febbre ha cominciato a scendere, risollevando così l’umore non solo dei suoi coinquilini ma anche dei tanti telespettatori che tifano per lui.

Se la febbre si fosse protratta per 4 giorni, Manuel si sarebbe visto costretto a prendere in considerazione l’eventualità di abbandonare la casa di Cinecittà, per essere chiaramente curato nel migliore dei modi.

La situazione clinica dello sportivo resta ad ogni modo costantemente monitorata da un medico.