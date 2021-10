Grande Fratello Vip: mistero sulla concorrente segretamente “sex addicted”

Una concorrente del Grande Fratello Vip 6 avrebbe una speciale "dipendenza", come ha rivelato di recente il settimanale "Oggi"

Gossip succulento quello messo recentemente in circolo dal settimanale “Chi”, relativo a una concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Secondo quanto emerso dall’ultimo numero in edicola del magazine di attualità, presumibilmente una tra le attuali Vippone della Casa di Cinecittà nasconderebbe un segreto parecchio piccante.

Gf Vip: il gossip bollente lanciato da “Chi”

Pur non facendo il nome della diretta interessata, il giornale ha di fatto svelato la presenza nella magione romana di una concorrente cosiddetta “sex addicted”. Nessun altro dettaglio o indizio è stato fornito in merito all’identità della igieffina in questione, che al momento pare tenere ben celato il suo segreto agli altri coinquilini. La definizione vedrebbe la Vip del tutto dipendente dal sess* in maniera patologica, argomento che nel caso andrebbe quindi affrontato con la dovuta delicatezza.

Le persone sex addicted sentono spesso l’irrefrenabile voglia di avere dei rapporti sessuali durante la giornata , anche più volte al giorno. Il desiderio, al più rivolto a partner occasionali, è spesso di natura incontrollata, elemento che a oggi non sembra emergere in nessuna delle concorrenti in gioco.

Chi soffre di tali disturbi manifesta infatti dei segnali espliciti, come impulsi e e fantasie sessuali ricorrenti insieme a comportamenti promiscui.

Siamo certi che il gossip altamente “piccante” susciterà molta curiosità tra i telespettatori del reality e i lettori di “Chi”, che probabilmente staranno già facendo congetture sulla possibile protagonista di tale rumor.