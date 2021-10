A Francesca Cipriani, attuale concorrente del GF Vip, pare sia stata promessa una casa da 2 milioni di euro dal fidanzato Alessandro Rossi.

La concorrente del Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani, sembra dover fare i conti con una promessa fattale dal fidanzato Alessandro Rossi che il compagno non potrà mantenere.

GF Vip, Francesca Cipriani e la promessa del fidanzato Alessandro Rossi

Prima di avviare una relazione con Alessandro Rossi, Francesca Cipriani aveva vissuto innumerevoli delusioni sentimentali.

Per questo motivo, l’uomo ha a lungo corteggiato la gieffina prima di riuscire a conquistarla e avviare la storia che va avanti ormai da alcuni mesi.

A quanto pare, tuttavia, ciò che ha avrebbe convinto la Cipriani a iniziare la sua love story con Rossi sarebbe la promessache l’attuale compagno le avrebbe fatto.

GF Vip, Francesca Cipriani e la promessa del fidanzato: una casa da 2 milioni di euro

Alessandro Rossi avrebbe promesso alla sua fidanzata di regalarle una lussuosissima abitazione del valore di due milioni di euro, situata nel Quadrilatero della Moda di Milano, uno dei luoghi più glamour del capoluogo lombardo.

Una simile promessa, però, pare poco realizzabile e, sulla base dei rumors che si stanno diffondendo, sembra proprio che l’imprenditore dovrà infrangere la promessa che avrebbe fatto innamorare Francesca Cipriani.

GF Vip, Francesca Cipriani: Alessandro Rossi nella Casa

A ogni modo, Alessandro Rossi potrebbe entrare presto nella Casa del Grande Fratello Vip ma, stavolta, non solo in qualità di ospite per far visita alla compagna. L’imprenditore, infatti, potrebbe diventare un concorrente del famoso reality Mediaset.

Qualora l’ingresso nella Casa più spiata d’Italia dovesse essere confermato, uno dei nodi principali che la coppia dovrà sciogliere riguarda il presunto flirt che si sarebbe stato tra Soleil Sorge e Alessandro Rossi.

A questo proposito, si vocifera che il fidanzato di Francesca Cipriani abbia avuto una liaison con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Il pettegolezzo non è stato confermato ma neppure ufficialmente smentito.