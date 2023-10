Grave incidente questa mattina, intorno alle 9:30, sulla Siena-Firenze all’altezza dello svincolo di Badesse, in direzione nord, dove un camion e cinque automobili si sono scontrate per cause ancora sconosciute. Secondo le prime informazioni ,si tratterebbe di un tamponamento a catena.

A perdere la vita è stato un cittadino francese di 70 anni, mentre altre cinque persone sarebbero rimaste gravemente ferite, una di queste è stata condotta con l’eliambulanza Pegaso all’ospedale Careggi di Firenze.

Impatto violento

L’impatto sarebbe stato molto violento, la persona deceduta era rimasta incastrata tra le lamiere della sua macchina. I vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre il 70enne ma, una volta fuori, i medici non hanno potuto far altro che constatarne la morte.

Diverse le ambulanze intervenute sul posto: la Misericordia di Poggibonsi, l’automedica di Campostaggia, la Misericordia di Siena, la Pubblica Assistenza di Monteroni d’Arbia, i vigili del fuoco e la polizia stradale che sta effettuando tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Traffico in tilt

Inevitabilmente anche il traffico ha risentito di quanto accaduto: l’Autopalio, il raccordo autostradale Siena-Firenze, è stato chiuso temporaneamente in entrambe le direzioni tra Badesse e Monteriggioni.

La circolazione, deviata sulla viabilità secondaria, è andata in tilt e si sono formate lunghe code sia verso Siena che verso Firenze.

