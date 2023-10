Accusata di aver turbato l’ordine pubblico, Greta Thunberg è tornata libera su cauzione, ma dovrà affrontare un processo a novembre.

Greta Thunberg a processo il 15 novembre

La giovanissima attivista per il clima dovrà comparire dinanzi a un giudice il prossimo 15 novembre. L’accusa è quella di aver violato l’ordine di non manifestare insieme ad altre 26 persone, in seguito arrestate e denunciate. Il gruppo ha seguito la protesta organizzata da Fossil Free London, nel tentativo di boicottare lo svolgimento di una conferenza su petrolio e gas, nella quale si riunivano manager internazionali per parlare di questioni energivore. Le forze dell’ordine hanno dichiarato che l’avviso di non manifestare era stato posto davanti all’InterContinental hotel al fine di “prevenire gravi disagi alla comunità, all’hotel e agli ospiti”, ma il gruppo non l’ha rispettato.

Londra, violato l’ordine di non manifestare

L’attivista svedese per la giustizia ambientale ha preso parte alla manifestazione svoltasi ieri, 17 ottobre, ed è stata fermata dalla polizia londinese. Incriminata per aver violato l’ordine di non manifestare, è stata arrestata e poi rilasciata grazie al pagamento di una cauzione. Il 15 novembre dovrà presentarsi in Tribunale per affrontare il processo che la vede accusata di reato di ordine pubblico.

Non è la prima volta che la Thunberg viene fermata dalla polizia e sanzionata con multe salate: è già successo a Malmo, in Svezia, e in Germania.