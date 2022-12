Guasto sulla linea Torino-Milano: ritardi fino a 40 minuti

Questa mattina la tratta ferroviaria Torino-Milano è stata interessata da ritardi fino a 40 minuti a causa di un guasto.

I rallentamenti hanno interessato soprattutto la tratta compresa tra Novara e Ponzana.

Inconveniente tecnico sulla linea

Disagi per i pendolari che nella mattinata di oggi, martedì 13 dicembre 2022, viaggiavano in treno sulla tratta Torino-Milano tra le 7 e le 10:30: un inconveniente tecnico sulla linea ha sfasato arrivi e partenze. Al momento la situazione sembra essersi di nuovo normalizzata, grazie all’intervento dei tecnici di Rfi che si sono occupati di ripristinare la circolazione sull’intera tratta.

È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.

Ritardi ferroviari per il maltempo al Nord

Numerosi sono i guasti che negli ultimi giorni hanno interessato le linee ferroviarie del Nord Italia a causa del maltempo: nella giornata di ieri hanno subìto pesanti rallentamenti i collegamenti intorno a Milano di Trenitalia e Trenord, e anche la linea Bologna-Venezia è stata gestita con non poche difficoltà tecniche, accumulando ritardi fino a un’ora.

Traffico rallentato anche su Verona, dove i danni causati dal maltempo hanno richiesto l’intervento dei tecnici per il ripristino della regolare circolazione ferroviaria sia per i treni interregionali sia per quelli ad altà velocità.