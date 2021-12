Guè Pequeno contro Fedez e Achille Lauro: “Vedo molti che barano, ci sono un sacco di influencer”

Dividono i fan le parole di Guè Pequeno, che presenta il nuovo album, "Gvesvs", e attacca Fedez e Achille Lauro. Per l'artista il rap vive un "momento sterile".

Testi pungenti, barre graffianti, sound travolgente: non si ferma il successo di Guè Pequeno, uno dei rapper più amati nello scenario discografico italiano. Con emozione presenta il suo nuovo album, “Gvesvs”, ma alcune ultime dichiarazioni da lui rilasciate rischiano di fare discutere.

Guè, infatti, non ha tralasciato alcune critiche indirizzate a Fedez e Achille Lauro, in particolare in merito al loro modo di fare musica e comunicare sé stessi.

Guè Pequeno critica Fedez e Achille Lauro

I fan che apprezzano Guè come Fedez o Achille Lauro faticano a schierarsi e prendere una posizione. Altri, invece, fedeli alla filosofia di Guè lo sostengono con forza. Altri ancora, infine, preferiscono lo spettacolo che regala Fedez oppure l’anticonformismo di Achille Lauro.

Entrambi cavalcano l’onda del successo, ma alcune scelte dei due artisti sembrano non piacere al collega.

In una nuova intervista rilasciata al Corriere della Sera, Guè non ha parlato solo del suo disco e della sua musica. Ha preferito commentare anche lo scenario del rap odierno, almeno in Italia, criticando così il famoso marito di Chiara Ferragni e non solo.

Guè Pequeno critica Fedez e Achille Lauro: le sue parole

“È un momento sterile per il rap. Vedo molti che barano. C’è chi fa beneficenza per vendere un disco oppure chi va a Sanremo nove volte di fila e si bacia in bocca per sopperire alla musica di me**a che fa“. Comincia così il discorso di Guè Pequeno, che descrive duramente l’attuale rap italiano.

Quindi ha precisato: “La scuola è quella fedeziana, ma i casi sono molto di più.

In Italia molti fanno parlare di sé mettendo il becco in cose che non conoscono. Anche in politica”.

Guè Pequeno critica Fedez e Achille Lauro: chi sono i colleghi che apprezza di più?

Oggi per Guè “ci sono un sacco di influencer, altri che si atteggiano a delinquenti senza esserlo, ma non vedo in giro rapper bravi“, ha sottolineato. Tra i migliori del settore, per lui, ci sono Marracash e Caparezza.

A tal proposito, ha dichiarato: “Marracash e Caparezza, anche se non è il mio mondo, sono eccezioni”.