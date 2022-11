Guenda Goria e Maria Teresa Ruta, appello per Amedeo: "Va aiutato"

Guenda Goria e Maria Teresa Ruta sono seriamente preoccupate per Amedeo.

La figlia e l’ex moglie del giornalista sportivo hanno lanciato un appello per aiutare l’uomo che, a quanto pare, ha un disturbo compulsivo.

Guenda Goria e Ruta preoccupate per Amedeo

In una intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Guenda Goria si è detta molto preoccupata per suo padre Amedeo. Stando al suo racconto, il genitore è avvezzo a spese folli, che a lungo andare potrebbero metterlo nei guai. Il giornalista sportivo è appassionato di quadri e potrebbe essere finito nel mirino di galleristi poco professionali.

Guenda si è sbilanciata talmente tanto da essere arrivata a dire di voler far interdire Amedeo. A ridimensionare le frasi della Goria ci ha pensato mamma Maria Teresa Ruta, che si è detta ugualmente preoccupata per l’ex marito.

Ospite di Pomeriggio Cinque, la Ruta ha dichiarato:

“Quella sul volerlo interdire è una frase uscita a Guenda in una situazione goliardica, dicendo ‘Papà per favore fai attenzione a quanto spendi!’. Ci sono alcuni galleristi che lo hanno avvicinato, che un pochino lo stanno circuendo… Poi non condivide questi acquisti con noi”.