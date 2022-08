Guendalina Canessa e Claudio Tommasini si sono lasciati: lei non vuole avere altri figli.

Storia d’amore al capolinea per Guendalina Canessa a Claudio Tommasini. I due si sono lasciati dopo due anni di amore folle. La rottura è stata annunciata sui social dall’ex gieffina, che ha anche spiegato i motivi per cui si è vista costretta a “lasciarlo andare“. Guendalina ha esordito:

La Canessa ha proseguito:

“Una storia molto pulita, molto onesta, molto sincera, nessun tradimento ne da parte mia ne dà parte sua e allora mi direte perché? Perché dopo due anni ho dovuto lasciarlo andare e questo è stato un gesto altruistico, perché lui vuole una famiglia tutta sua. Vuole dei figli tutti suoi e io no. Lo so che potrò sembrare magari egoista, io non sento questa necessità, non sento questo bisogno. Io avevo un sogno, sognavo una figlia femmina e quella figlia l’ho avuta. Quindi visto che non c’erano le basi per un futuro perché continuare a far perdere tempo in primis a lui e poi anche a me”.