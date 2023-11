Guendalina Canessa sbotta sui social: "I vostri figli hanno rapporti già a 13 anni"

Attraverso i social Guendalina Canessa si è sfogata con i fan e ha lanciato un monito a chi, come lei, è genitore di un adolescente (sua figlia Chloe ha 13 anni).

Guendalina Canessa: lo sfogo

Guendalina Canessa ha sbottato via social perché, a suo dire, molti genitori non sarebbero a conoscenza di ciò che farebbero realmente i loro figli di 13 e 14 anni. “Cari genitori state molto attenti perché i vostri figli vi prendono per il c**o. Eh già”, ha tuonato Guendalina, e ancora:

“Io ho un sacco di difetti. Io non sono e forse non sarò mai la mamma d’oro, la mamma migliore di questo mondo, ma solo di una cosa io sono felice. Solo una. Che mia figlia mi dice tutto”, oppure: “Perché io glielo permetto. Voi invece vi fate prendere per il c**o perché di nascosto i vostri figli bevono, fu***o, hanno già i primi rapporti all’età di 13 anni”, ha sottolineato.

A seguire Guendalina ha voluto anche lanciare un appello contro le donne che, a suo dire, subirebbero i tradimenti dei loro partner. “Non li dovete perdonare! Piuttosto rimango sola per il resto della mia vita e non faccio neanche più se**o ma io non voglio un uomo così”, ha affermato Guendalina. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi?