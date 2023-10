Guendalina Tavassi non ne ha mai fatto mistero: la chirurgia estetica per lei è quasi un’ossessione. Negli ultimi giorni, però, ha fatto una confessione che ha dell’assurdo: ha ritoccato perfino la foto del suo documento d’identità.

Guendalina Tavassi ha ritoccato la foto del documento

Nel corso di un servizio de Le Iene, Guendalina Tavassi ha ribadito che non può fare a meno di mostrarsi sempre perfetta. Oltre all’ossessione per la chirurgia estetica, l’ex gieffina ha ammesso che non esce mai di casa senza trucco e parrucco. E’ arrivata perfino a ritoccare la foto del suo documento d’identità.

La confessione di Guendalina Tavassi

Guendalina ha ammesso:

“Mi sono fatta un selfie e con l’applicazione l’ho un po’ modificato, allisciato e sono andata a stampare la fototessera”.

La Tavassi sa che è illegale ritoccare le foto dei documenti d’identità? Molto probabilmente no. Ha proseguito:

“Non riesco proprio ad uscire di casa senza trucco. Quando ero agli inizi con un mio fidanzato, io mettevo la sveglia, dicevo che andavo a fare la pipì e in bagno mi ritruccavo: correttore, fard… e poi mi rimettevo a dormire ‘imbalsamata’”.

Guendalina Tavassi: com’è al naturale?

Difficile dire come sia Guendalina Tavassi al naturale, visto che da tempo ha optato per il trucco semi permanente agli occhi. Ha raccontato: