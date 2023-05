Guendalina Tavassi ha raccontato un episodio esilarante sui social e relativo a un furto da lei subito ormai diversi anni fa.

Guendalina Tavassi: il furto e il racconto esilarante

Guendalina Tavassi ha raccontato via social un curioso aneddoto e ha svelato di aver iniziato a sospettare che il calzolaio del suo quartiere fosse stato l’autore del furto avvenuto a casa sua alcuni anni fa. Con la complicità del fidanzato Federico Perna, la sorella di Edoardo Tavassi ha raccontato:

“Tornai di notte e trovai un uomo sotto casa con una mano fasciata e sporca di sangue. Ho pensato fosse il ladro che era venuto a finire il lavoro, avendo capito che non ero in casa. Quando mi vide, però, scappò senza motivo. Dopo qualche mese l’ho rivisto ed ero convinta fosse lui perché mi fissava con aria di sfida. Pensai: “Ca*zarola, questo è quello che mi ha rubato in casa e che ho incontrato dopo due giorni di nuovo lì”, e ancora: “Eccolo, è lui! L’uomo che era sotto casa mia dopo il furto”. Ma Federico mi ha detto che è il calzolaio che ha preso in gestione il negozio vicino casa. Ora però ho un problema: devo portare a riparare una borsa e devo andare per forza lì”. A seguire l’ex gieffina ha detto ironica al suo pubblico social: “La borsa l’ho portata a riparare da un’altra parte, perché mi ha chiesto 150 euro. Confermo: il calzolaio è proprio un ladro”. Il racconto ha fatto divertire i fan di Guendalina e in tanti, sui social, si chiedono se lei tornerà a svelare ulteriori dettagli sulla sua vita privata ai suoi fan.