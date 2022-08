Guendalina Tavassi sogna il GF Vip: “Sarei adatta, non ho dubbi”

Guendalina Tavassi sogna il GF Vip e lancia un appello ad Alfonso Signorini: il conduttore lo accoglierà?

Dopo l’avventura all’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi sogna il GF Vip. L’ex naufraga, che è diventata famosa proprio grazie alla sua partecipazione al reality più spiato d’Italia nella versione Nip, vorrebbe tornare in pista. Il ruolo che desidera, però, non è quello di concorrente.

Guendalina Tavassi sogna il GF Vip

Guendalina Tavassi è nata come personaggio televisivo proprio grazie all’avventura nella casa del Grande Fratello Nip. Sono passati tanti anni da quel momento e le porte del mondo dello spettacolo sono ormai aperte. Eppure, la donna è rimasta per lo più confinata ai reality, al massimo ha fatto l’opinionista nei programmi di Barbara D’Urso. Forse è proprio per questo che Guendalina ha ammesso via Instagram di sognare il GF Vip.

L’appello di Guendalina Tavassi

La Tavassi, però, non vorrebbe tornare nella Casa del Grande Fratello Vip, ma restare in studio. Il ruolo che desidera, infatti, è quello di opinionista. Via social ha lanciato un vero e proprio appello ad Alfonso Signorini. Ha dichiarato:

“Se devo andarci con i piedi di piombo inizierei a sperare di fare l’opinionista del GF Vip o in qualunque altro reality show. Sarei adatta, non ho dubbi. Spero che se ne accorga chi di dovere”.

Per la settima edizione del Grande Fratello Vip, Guendalina dovrà rinunciare alla sua ambizione, visto che le opinioniste sono già state scelte e annunciate.

Alfonso Signorini accoglierà il suo appello?

Visto che per il GF Vip 7 sono già state scelte le opinioniste, ovvero Sonia Bruganelli e Orietta Berti, la Tavassi potrebbe avere qualche possibilità il prossimo anno. A decidere, a patto che anche lui venga riconfermato, sarà sempre Signorini.