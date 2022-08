GF Vip 7, nuovo concorrente: “Lo vedete tutti i giorni su Canale 5”

GF Vip 7, 'rivelato' un nuovo concorrente: si tratta di un personaggio in onda tutti i giorni su Canale 5 dal 2017.

Il GF Vip 7 aprirà i battenti lunedì 19 settembre e il cast è ancora avvolto nel mistero. Al momento, soltanto Giovanni Ciacci è stato ufficializzato. Nelle ultime ore, però, è spuntato il nome di un altro Vippone, dato come uno dei primissimi a fare il suo ingresso in Casa.

GF Vip 7: ‘annunciato’ nuovo concorrente

Lunedì 19 settembre 2022 Alfonso Signorini darà il via al GF Vip 7. Il conduttore, così come aveva annunciato tempo fa, sta cercando di mantenere segreto il cast, ma alcuni nomi sono comunque trapelati. A parte Giovanni Ciacci, primo Vippone ufficiale rivelato dallo staff del reality più spiato d’Italia, gli altri papabili gieffini non sono stati ancora confermati. Nelle ultime ore, però, è saltato fuori il nome di un nuovo concorrente.

Chi è il nuovo concorrente?

Secondo alcune indiscrezioni, il nuovo concorrente è un personaggio che i telespettatori di Canale 5 sono abituati a vedere in tv dal 2017, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Stiamo parlando di Edoardo Donnamaria, nel cast di Forum come assistente della conduttrice Barbara Palombelli. Non solo ‘valletto’, il 28enne è anche speaker radiofonico di Rtl 102.5 e Radio Zeta. Al momento, è bene sottolinearlo, non abbiamo nessuna conferma sulla presenza di Edoardo nella Casa più spiata d’Italia.

I papabili concorrenti del GF Vip 7

Oltre a Ciacci e Donnamaria, gli altri papabili concorrenti del GF Vip 7 sono: Pamela Prati, Alvaro Vitali, George Ciupilan, Antonino Spinalbese, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Patrizia De Blanck con l’amico Lorenzo, Ginevra Lamborghini, Carolina Marconi e Gegia.