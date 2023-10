Guerra in Medio Oriente, Harris: "Non invieremo truppe a Israele o a Gaza"

Nel corso di un’intervista al programma televisivo 60 Minutes in onda su Cbs, la vicepresidente degli Stati uniti Kamala Harris ha riferito che Washington sta fornendo consulenza, attrezzature e sostegno diplomatico allo Stato ebraico. Harris ha inoltre precisato che si sta sta facendo di tutto per evitare che la guerra in Medio Oriente possa degenerare, tornando ad avvertire l’Iran di non farsi coinvolgere nel conflitto.

Guerra in Medio Oriente: la conferma di Harris

Durante l’intervista la Harris ha tenuto a fare una precisazione, ovvero che gli USA non hanno “alcuna intenzione né alcun piano di inviare truppe da combattimento in Israele o a Gaza”.

Gerra in Medio Oriente, Hagari su un eventuale scambio di ostaggi

Il portavoce militare israeliano Daniel Hagari ha precisato che le proposte da parte di Hamas circa uno scambio di ostaggi con palestinesi detenuti in Israele “sono una forma di terrorismo psicologico, concepito per disseminare pressione e terrore nelle famiglie degli ostaggi”.

Netanyahu: “Ipocrita chi ci accusa di crimini di guerra”

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha definito ipocriti e bugiardi coloro che “osano accusare i nostri soldati di crimini di guerra”. “L’esercito israeliano è l’esercito più morale del mondo” ha aggiunto durante un incontro coi mass-media. Ha inoltre accusato Hamas di crimini di guerra per aver usato scudi umani e e sottratto carburante spettante gli ospedali.