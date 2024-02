Guerra in Medioriente: il segretario di Stato americano Blinken arriva in Isr...

Una nuova la missione del Segretario di Stato USA Blinken per lavorare ad una tregua

Un nuovo incontro con il segretario di Stato americano Blinken, da ieri a Riad, in Israele.

Il segretario Blinken da ieri in Israele

Il quinto viaggio nell’area dal 7 ottobre. Questa volta la missione di Blinken è stabilire un accordo per garantire la liberazione degli ostaggi israeliani e favorire l’arrivo di aiuti umanitari a Gaza.

Attualmente si trova in Arabia Saudita, ma il suo viaggio toccherà Qatar, Egitto, Israele e Cisgiordania, con l’obiettivo primario di arrivare a un cessate il fuoco.

Il viaggio di Antony Blinken in Israele

Su X, Blinken ha scritto:

«Continuare a lavorare con i partner per raggiungere una pace durevole nella regione, che garantisca sicurezza a israeliani e palestinesi».

Gli incontri di Blinken in Israele

Oltre al faccia a faccia con il premier israeliano Netanyahu, con il presidente Herzog e con il ministro della Difesa Gallant, Blinken vedrà anche il capo di Stato maggiore Halevi.

Certamente una missione dura e complessa quella di Blinken in queste ore in Medioriente. Successivamente, si recherà a Ramallah per vedere il leader dell’Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen.

Nel frattempo, queste le parole del ministro degli Esteri Tajani, mentre il gruppo filoiraniano minaccia nuovi attacchi: