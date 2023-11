La guerra in Est Europa continua senza esclusione di colpi e quello inferto dalla Russia all’Ucraina questa notte è particolarmente pesante. Mosca, infatti, ha bombardato nuovamente la regione di Donetsk, colpendo anche le abitazioni dei civili. Dieci persone sono rimaste ferite dal lancio di 6 missili S-300: tra di loro ci sono anche quattro bambini.

Guerra Russia-Ucraina: feriti bambini a Dontesk

La notizia è stata data in mattinata dal ministro degli Interni ucraino Igor Klymenko: “Durante le notte l’esercito russo ha lanciato un massiccio attacco contro tre città della regione di Donetsk, Pokrovsk, Myrnograd e Novogradivka, sono state colpite abitazioni private, ci sono feriti, compresi bambini, potrebbero esserci ancora persone sotto le macerie“. Il politico ha spiegato nel dettaglio cosa è accaduto qualche ora fa utilizzando il suo canale Telegram: “Pokrovsk, Novogrodivka e Myrnograd sono state bombardate. A causa dei missili sono rimaste ferite 10 persone, tra cui 4 bambini. I soccorritori stanno cercando cinque persone sotto le macerie”.

Guerra Russia-Ucraina: esplosioni vicino alla centrale Khmelnitsky

Solo qualche ora prima, altre esplosioni erano state udite nei pressi della centrale nucleare ucraina di Khmelnitsky. L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha spiegato: “Sono state udite diverse esplosioni nelle immediate vicinanze della centrale per un periodo di 20 minuti, ma l’impianto non è stato colpito“.