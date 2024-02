Decisiva, secondo quanto appreso, sarebbe stata una telefonata tra Elly Schlein e Giorgia Meloni: da qui sarebbe nato l’impegno del Governo italiano per contribuire ad arrivare al cessate il fuoco a Gaza. La mozione presentata dal Pd è passata alla Camera.

Mozione passa alla Camera: il governo si muove per il cessate il fuoco a Gaza

“L’Esecutivo si impegna a sostenere ogni iniziativa volta alla liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani e a chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza, al fine di tutelare l’incolumità della popolazione civile di Gaza, garantendo altresì la fornitura di aiuti umanitari continui, rapidi e sicuri all’interno della Striscia” – è questa una parte della mozione presentata dal Pd e passata ieri alla Camera con 128 voti a favore, 159 astenuti e nessun voto contrario. Gli obiettivi contenuti nel documento si riferiscono alla promozione in sede europea dei temi riguardanti il cessate il fuoco a Gaza, ma anche delle sanzioni verso Hamas.

Guerra Israele-Hamas: la posizione del Governo italiano

“Il voto della Camera per impegnare il governo a chiedere un immediato cessate il fuoco a Gaza è un importante passo avanti“ – spiega Elly Schlein a ‘La Stampa’ – “Erano passati mesi dall’ultimo dibattito parlamentare sul Medio Oriente e nel frattempo ci sono stati migliaia di morti.” “C’è uno scenario di costante violazione del diritto internazionale e non possiamo assistere in silenzio“ – prosegue ancora la segretaria del Pd – “Chiediamo che l’Italia guidi un’azione europea, come ha già cominciato a fare Josep Borrell per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi a Gaza. Bisogna essere più fermi e più incisivi”.