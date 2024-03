Guerra in Ucraina, attacco russo su Odessa: almeno 16 morti

Guerra in Ucraina, attacco russo su Odessa: almeno 16 morti

Due missili russi hanno colpito la città di Odessa causando almeno 16 morti e più di 50 feriti.

L’attacco russo su Odessa

Nella mattinata di oggi, venerdì 15 marzo, due missili russi hanno colpito la grande città portuale nel sud-ovest ucraino. Almeno 55 persone sono rimaste ferite e, per il momento, si contano 16 morti.

Sembra che un primo missile abbia colpito un’area residenziale, e nel momento in cui le prime squadre di soccorso stavano arrivando sul posto, la zona è stata colpita da un secondo missile.

Negli attacchi, stando a quanto riferisce il governatore della regione di Odessa, Oleh Kiper, sono morti tra gli altri un paramedico e un soccorritore.

La tecnica del doppio attacco

Oltre alle vittime almeno 10 edifici di Odessa e parte dell’equipaggiamento del servizio di emergenza sono stati danneggiate dall’attacco, che ha anche causato un incendio.

La tattica di sparare un secondo missile nello stesso punto in cui si è già colpito, con l’obiettivo di ferire e/o uccidere i soccorritori, è nota in termini militari come doppio attacco.