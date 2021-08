Guillermo Mariotto, l’addio di Todaro a Ballando: “I ballerini vanno e vengono”

Guillermo Mariotto ha rotto il silenzio sulla scelta di Raimondo Todaro di lasciare Ballando con le stelle.

Dopo l’addio di Todaro a Ballando con le Stelle Guillermo Mariotto ha rotto il silenzio in merito alla decisione del ballerino e ha espresso la sua opinione in merito.

Guillermo Mariotto: l’addio di Todaro

Guillermo Mariotto, volto storico di Ballando con le stelle, ha commentato la notizia dell’addio di Raimondo Todaro dallo show di Milly Carlucci: “Sono ballerini vanno e vengono.

È anche normale che Raimondo vada a fare nuove nuove esperienze. Non vedo drammi. È andata via la Titova, poi la Togni. È nella natura delle cose”, ha dichiarato il giudice del programma. L’addio di Todaro – accompagnato dalla notizia del suo presunto ingresso ad Amici – ha scatenato alcune polemiche per via delle modalità in cui il ballerino ha annunciato la sua decisione (via social) e per il botta e risposta sorto tra lui e la stessa conduttrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci.

Todaro: il botta e risposta a Milly Carlucci

Quando Todaro ha annunciato via social di aver deciso di dire addio a Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha affermato via social: “Ieri ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare Ballando. Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi, è così che fanno gli amici, dopo 15 anni di vita insieme“, ha dichiarato la conduttrice, e ancora “Stamattina con un po’ di delusione ho visto invece il suo post” .

Todaro a seguire ha a sua volta replicato che, essendo positivo al Covid, non avrebbe potuto vedere “faccia in faccia” la conduttrice e ha anche dichiarato che, al momento della sua decisione, non sarebbe stata in atto nessuna trattativa per il suo ingresso ad Amici. “Ho scelto di lasciare il programma perché non avevo piu nulla da dare e viceversa. E Milly lo sa. Già nel 2016 ci vedemmo a cena io e lei per parlarne, ma lei riuscì a convincermi di restare ancora.

Mi fa ridere chi parla di tradimento: sono certo che la stessa Milly sa che non è un tradimento il mio, ma un salto”, ha dichiarato il ballerino.

Todaro ad Amici

Secondo indiscrezioni Raimondo Todaro approderà ad Amici di Maria De Filippi in qualità d’insegnante di ballo (lasciando invece a Lorella Cuccarini il posto d’insegnante di canto). Nel programma è presente anche Francesca Tocca, sua ex compagna e madre di sua figlia Jasmine.