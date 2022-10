Halloween: club e festival scatenati come non mai

Iniziata come l’ennesima moda lanciata dagli Stati Uniti, da anni ad Halloween club e festival sono scatenati come non mai. La notte di Hallowen è diventata un appuntamento di quelli che gli appassionati di musica elettronica si segnano in agenda da mesi, grazie ad un calendario fittissimo con una serie di superguest in grado di soddisfare ogni gusto sonoro.

Da Milano a Ibiza, dalla Scozia agli Stati Uniti le opportunità per fare festa prima, durante e dopo il 31 ottobre non mancano davvero.

Monsterland

Cinque stage, un luna park horror, zone dedicate al food e al make up: lunedì 31 ottobre Ferrara Fiere Congressi è pronta ad accogliere la nuova edizione di Monsterland, festival italiano di Halloween per antonomasia. I cinque stage propongono musica per tutti i gusti, con Fabri Fibra e Jeff Mills nel ruolo di headliner.

Con il suo nuovo album “Caos” e relativo tour, quest’anno Fabri Fibra ha confermato una volta di più il suo status indiscusso di autentico pilastro della cultura hip hop e del rap italiani; Dj, produttore, compositore, autentico pioniere, lo statunitense Jeff Mills è uno dei padri fondatori della techno.

Milano e Torino

A Milano l’Amnesia propone Vintage Culture, giusto poche ore fa classificatosi al numero 11 nella Top 100 DJs della rivista DJ Mag, miglior dj house in assoluto nella classifica che quest’anno ha visto Martin Garrix al numero uno, davanti a David Guetta e a Dimitri Vegas & Like Mike. Sempre a Milano al Fabrique è in programma il party Febbre a 90, con musica, gadget e tanto altro a tema.

A Torino due festival uno dopo l’altro: Movement da sabato 28 a lunedì 31 ottobre con Fideles, Mind Against e Tini Gessler, C2C da giovedì 3 a sabato 5 novembre con Arcam, Jeff Mills e Kode9.

Emilia Romagna

In Emilia Romagna per Halloween le alternative non mancano: al Matis Club di Bologna ospite speciale Capo Plaza. 48 dischi di platino, 25 dischi d’oro e oltre 1,4 miliardi di stream: numeri che fanno di Capo Plaza un indiscusso punto di riferimento nella scena rap non soltanto italiana. Al Cocoricò di Riccione torna il party Memorabilia, mentre il Peter Pan di Misano Adriatico gioca d’anticipo: venerdì 28 e sabato 29 inaugura la sua stagione 2022/23 con il format Clorophilla e il party Vidaloca.

Toscana, Roma, Sicilia

In Toscana lunedì 31 ottobre al Locale di Firenze (39esimo nella classifica World’s 50 Best Bars) Florence Halloween Luxury Experience: cena e dopocena con la musica dell’afterdinner curata dai dj Kommando e Filippo Cirri, sempre a Firenze al Tenax Danny Krivit, Joe Claussell e François Kevorkian. Nel resto d’Italia allo Spazio 900 di Roma Chris Liebing, all’Ecs Dogana di Catania Sven Väth e Maurizio Schmitz.

Nel resto del mondo

Anche nel resto del mondo le proposte non mancano: al Club Chinois di Ibiza in scena il party House Of Horrors con lo spettacolo e l’animazione de La Troya (lunedì 31); a Mannheim in Germania il festival Time Warp (venerdì 28 e sabato 29 ottobre), ad Edimburgo festival 100% techno con Terminal V (sabato 29), a Barcellona in Spagna elrow (sabato 29); negli Stati Uniti a San Bernardino in Escape Halloween (venerdì 28 e sabato 29) e a New York il CircoLoco, sempre venerdì 28 e sabato 29. E per il nostro giro intorno al mondo per Halloween è davvero tutto!