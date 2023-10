Halloween, i Ferragnez nel campo di zucche: chi c'era con loro

In vista di Halloween, i Ferragnez si sono concessi una giornata in uno splendido campo di zucche.

In vista dei festeggiamenti per Halloween, Chiara Ferragni e Fedez si sono concessi una giornata in un campo di zucche insieme ai loro bambini.

Chiara Ferragni e Fedez nel campo di zucche

Ogni anno, in vista di Halloween, Chiara Ferragni e Fedez portano i loro bambini in un campo di zucche dove è possibile intagliarle, colorarle e trascorrere del tempo all’aria aperta. Insieme alla coppia quest’anno era presente anche la sorella di Chiara Ferragni, Valentina, che non perde occasione per trascorrere del tempo insieme ai suoi nipotini. Oggi tra Chiara Ferragni e Fedez sembra esser tornato a regnare il sereno dopo che, negli ultimi mesi, entrambi hanno ammesso di aver vissuto momenti difficili.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Il rapper in particolar modo ha dovuto affrontare alcuni problemi di salute (nelle scorse settimane è stato in ospedale per alcune emorragie interne causate da ulcere) e ha ammesso di essersi affidato alla terapia psicologica per riuscire a risolvere i suoi problemi. “Questo periodo mi ha fatto capire quanto io voglia focalizzarmi sulla mia salute mentale e sulla mia famiglia, e su mia moglie, l’unica persona che mi è stata accanto in questo periodo”, ha dichiarato il rapper. In tanti sui social sono curiosi di saperne di più sulla sua vita privata e sulla sua famiglia.